Sabatini: “Mi chiedo perchè non giocasse Neres, è un gran calciatore”

Sandro Sabatini, opinionista di SportMediaset, sul proprio profilo YouTube ha analizzato il posticipo serale di Serie A tra Napoli e Juventus vinto dalla squadra di mister Conte: “Il Napoli ha vinto con merito contro la Juventus che ora è a una distanza pericolosa anche per la Champions League. Hojlund è un grande centravanti scelto dopo l’infortunio di Lukaku. Nella Juve invece il centravanti non c’è perché Spalletti non si fidava di chi c’era.

Era in emergenza a centrocampo con McTominay che non era al top e con Elmas che doveva fare il Lobotka e lui dove lo metti sta. Ma a un certo punto sembrava Lobotka davvero. Complimenti. Il Napoli ora sembra compatto ed è a immagine e somiglianza di Conte. La difesa a tre gli ha dato una grande solidità.

Lang è un buonissimo giocatore e Conte aveva sbagliato a dimenticarlo per dieci giornate trattandolo come un giocatore della Primavera. E poi c’è Neres che è un grande giocatore e Conte si era fissato con Politano. Ma Neres come fa a non giocare? E’ fenomenale