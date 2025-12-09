Modugno: “Il Napoli ha ritrovato compattezza, è una squadra forte e seria”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus allenata dall’ex Luciano Spalletti: “Io avrei da dire un sacco di cose stasera su Spalletti e tante cose, ma partirei da un assunto. In questo momento c’è una dimensione differente di livello tra Napoli e Juventus. Il progetto di Conte è molto più avanti rispetto a quelli di Spalletti che poi è appena arrivato. Il Napoli ha ritrovato compattezza, intensità e spirito, ieri ha avuto la capacità di governare la partita e di riprenderla nel momento giusto. Questo è un Napoli forte e pieno di soluzioni, e nonostante le assenze. E’ una squadra seria.

Il metodo Conte è quello da sempre, dall’altro lato c’è l’area medica che ha ampia definizione e che è qui da anni, negli ultimi 15 anni ha avuto a che fare con stagioni con le coppe. Sia per quel che è la storia di Conte che nella storia medica dello staff si può dire che è qualcosa di strano“.