Inter, guaio in Champions! Si fermano due titolari

Durante la gara di Champions League tra Inter e Liverpool, Hakan Chalanoglu e Francesco Acerbi, sono usciti per infortunio. L’ex Milan, ha accusato un problema all’inguine al minuto 11′, al suo posto è entrato l’ex Napoli Piotr Zielinski.

Per quanto riguarda l’ex Lazio, uscito al minuto 31′, avrebbe accusato un problema muscolare e al suo posto è entrato Bisseck. Serviranno chiaramente degli accertamenti per i due, che rischiano di saltare la sfida di Supercoppa del 19 dicembre e nel caso di lungo stop, anche la sfida contro il Napoli a San Siro.