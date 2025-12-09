Benfica-Napoli – Il probabile 11 azzurro: McTominay stringe i denti, ballottaggio a sinistra

Domani sera gli azzurri saranno impegnati contro il Benfica nel 6° match della fase a campionato della Champions League. Scelte obbligate di formazione per Antonio Conte, che dovrà gestire bene McTominay, non al meglio dopo la partita di domenica con la Juventus. Lo scozzese dovrebbe comunque stringere i denti e partire dall’inizio, l’unico ballottaggio è sulla corsia sinistra, con Olivera in vantaggio su Spinazzola.

Il probabile 11 del Napoli:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang.

