Zazzaroni esalta Conte – “Da settimane gioca con due terzi della rosa, è un autentico capolavoro”

E’ un Ivan Zazzaroni completamente estasiato da ciò che Antonio Conte è riuscito a compiere nelle ultime settimane con il Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport ha compiuto un’analisi in merito, elogiando il mister azzurro per come è riuscito ad affrontare le difficoltà con grande efficacia:

“Da settimane Conte gioca con due terzi di Napoli, ieri gli mancavano De Bruyne, Meret, Lobotka, Gilmour, Anguissa, Gutierrez e naturalmente Lukaku. Un autentico capolavoro, quello di Antonio: di ottimizzazione delle risorse e di conoscenze. Conte ha concesso una sola conclusione seria a Spalletti, una in 95 minuti: la qualità di Yildiz ha saputo trasformarla nel gol che per qualche minuto ha frastornato il Maradona. Raramente quest’anno altrettanto convincente, lucido, dominante.”