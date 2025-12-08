Tuttosport critica gli acquisti della Juve -“Hojlund e Neres sono costati meno di Openda e Conceicao!”

L’edizione odierna di Tuttosport ci è andata giù duro contro la Juventus, in merito alla campagna acquisti condotta dai bianconeri. Ecco un estratto dell’articolo, dove sono state evidenziate le differenze tra le due squadre:

“Hojlund è costato cinque milioni in più di Openda. Neres dieci in meno di Conceiçao. Napoli-Juve è anche una questione di scelte e la Juve le ha sbagliate quasi tutte nelle ultime tre campagne acquisti. Il Napoli è partito molto più forte.. Il Napoli ha vinto, nonostante le tante assenze, dimostrandosi squadra compatta e in grado di attutire le emergenze. Napoli-Juve è anche una questione di spirito di squadra e la Juve, negli ultimi tre anni, si è spesso squagliata di fronte alle prime diffi coltà, rimpiangendo sempre troppo i giocatori infortunati.”