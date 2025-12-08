Trevisani – “Neres ha spaccato la partita, un peperino imprendibile!”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha dato i voti ai giocatori scesi in campo in Napoli-Juventus, sulla pagina Instagram di Fantacalcio.it. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Partita vibrante al Maradona, decisa soprattutto da due uomini del Napoli, due giocatori che hanno fatto veramente la differenza, come era già successo contro la Roma, però in situazioni invertite. David Neres spacca la partita, gioca un primo tempo straordinario e anche nel secondo, pur spegnendosi un po’, riesce a mettere la palla, da cui nasce l’errore di McKennie e il gol del 2-1 di Rasmus Hoylund. 7,5 per David Neres, un peperino praticamente imprendibile. 8 invece per il danese, che gioca ancora una volta un’ottima partita. Riesce a segnare addirittura due gol alla Juventus, doppietta dopo quella contro lo Sporting Lisbona. Ma questa è pesantissima per il campionato, per togliere una rivale dalle zone alte della classifica e anche per il peso specifico della partita. Male, malissimo Koopmeiners che era stato un pochino in crescita giocando da difensore, oggi invece ha sofferto, perché nelle sue zone c’era David Neres e non l’ha praticamente visto mai. 5 per l’olandese.”