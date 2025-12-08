Tacconi alla Rai – “La Juve è in stato confusionale, è senza mordente e personalità”

Stefano Tacconi, ex giocatore, è intervenuto durante la trasmissione ‘Radio Anch’io lo Sport’, su Rai Radio 1, dove ha espresso la sua opinione in merito alle difficoltà riscontrate dalla Juventus. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. L’infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione di Juve-Inter 4-3 sono state tutte fallimentari. Spalletti? Era partito bene, si era intravista qualche miglioramento nell’organizzazione – ha detto Tacconi, intervenuto a 40 anni dalla vittoria bianconera in finale di Coppa Intercontinentale contro l’Argentinos Juniors, in cui parò due rigori -. Siamo ricaduti negli stessi errori di sempre. Vuol dire che i giocatori sono stati scelti male. La Juve ieri è stata surclassata dal Napoli sotto tutti i punti di vista, ha fatto una bruttissima partita. Senza mordente, carattere, personalità.”