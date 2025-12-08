Pisa-Parma, le ufficiali: ecco le scelte di Gilardino e Cuesta

Alle 15:00 andrà in scena una sfida molto importante per la lotta salvezza: Pisa-Parma. Le due squadre sono infatti separate da un solo punto (Pisa 10, al 18esimo posto, Parma 11, 17esimo posto), e nessuna delle due può permettersi passi falsi. Ecco le scelte dei due allenatori, Gilardino e Cuesta:

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori, Meister, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.