Napoli, il report dell’allenamento in vista del Benfica

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Napoli è già al lavoro per preparare al meglio la partita di mercoledì contro il Benfica. Ecco il report dell’allenamento, riportato sul sito del club:

“Dopo la vittoria contro la Juventus, gli azzurri iniziano gli allenamenti in vista del prossimo match di Champions contro il Benfica, mercoledì alle 21:00 al Da Luz. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica.”