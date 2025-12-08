Napoli, ieri hai stabilito un record incredibile contro la Juventus: ecco il dato impressionante

Napoli forza 7. Così possiamo esordire nell’analizzare la vittoria degli azzurri di ieri sera contro la Juventus. Sono infatti 7 anni consecutivi che i partenopei vincono in casa contro la ‘Vecchia Signora’, una striscia impressionante di successi che continua. Per risalire all’ultima vittoria dei bianconeri, bisogna ritornare addirittura alla stagione 2018-19, quando gli ospiti vinsero per 1-2. Nessuna squadra, a parte la Sampdoria, ha avuto una serie negativa così lunga contro il Napoli. E speriamo che possa continuare ancora.