Mediaset – “Napoli su Chiesa, ma un aspetto può bloccare l’eventuale trattativa: i dettagli”

Sport Mediaset riporta delle interessanti novità di mercato in merito al Napoli, che sarebbe interessato a Federico Chiesa, esterno offensivo del Liverpool. Su di lui ci sarebbe anche la Roma, ma un aspetto può far bloccare sul nascere la trattativa: il caos generatosi in casa dei Reds attorno a Mohamed Salah, che ha recentemente criticato il club e l’allenatore Arne Slot. L’eventuale partenza dell’italiano dipende quindi dal futuro del fuoriclasse egiziano.