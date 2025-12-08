Il Mattino – Napoli, Hojlund segna e si dimostra uomo squadra

Rasmus Hojlund si sta dimostrando un centravanti moderno e generoso. Le qualità del danese sono statesottolineate da Il Mattino: “Anche quando ha vissuto momenti di appannamento si è messo a disposizione dei compagni. È diventato uomo squadra anche per la sua generosità, che sta dimostrando di avere un cuore caldo e generoso che non può non contagiare. Una fotografia: dopo il gol contro la Roma è corso da Neres ad esultare insieme, a dimostrazione del fatto che quando funziona il gruppo non ci sono gerarchie, non ci sono gelosie”.