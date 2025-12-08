Il Mattino esalta Hojlund – “Anche nei momenti di difficoltà si è messo a disposizione della squadra”

L’edizione odierna de il Mattino ha evidenziato il grande lavoro svolto da Rasmus Hojlund nelle ultime partite. Anche quando non è riuscito a gonfiare la rete, si è sempre messo a disposizione della squadra con grande generosità. Ecco un estratto dell’articolo:

“Anche quando ha vissuto momenti di appannamento si è messo a disposizione dei compagni. È diventato uomo squadra anche per la sua generosità, che sta dimostrando di avere un cuore caldo e generoso che non può non contagiare. Una fotografia: dopo il gol contro la Roma è corso da Neres ad esultare insieme, a dimostrazione del fatto che quando funziona il gruppo non ci sono gerarchie, non ci sono gelosie”.