Gds – “Spalletti-Conte, il bel retroscena al termine della partita “

Il Napoli esce vittorioso contro la Juventus di Luciano Spalletti per 2-1. Al termine della partita, nei corridoi dello stadio sarebbe avvenuto un incontro tra i due allenatori, e l’ex tecnico partenopeo avrebbe fatto i complimenti all’attuale mister azzurro, Antonio Conte. Queste la parole riferite dall’allenatore bianconero: “Complimenti, quanto correte!”. Un vero e proprio attestato di stima, da parte del passato azzurro al presente. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.