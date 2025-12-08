Gds – “Napoli, ieri Conte se ne è fregato dell’emergenza infortuni e ha avuto ragione: il motivo”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha esaltato la capacità di Antonio Conte di vincere contro la Juventus, nonostante le varie defezioni che hanno decimato la rosa. Ecco un estratto dell’articolo:

“L’emergenza Conte l’ha snobbata, e ha chiesto ai suoi di attaccare e pressare comunque, dall’inizio alla fine, pur sapendo di poter contare su pochi ricambi. Come se Elmas fosse Lobotka, come se Anguissa e De Bruyne fossero in campo, come se McTominay non fosse acciaccato, come se il giovane Vergara non fosse il solo centrocampista rimasto in panca. Il Napoli ha pressato e vinto grazie a una doppietta di Hojlund, che non segnava da due mesi e si e` stracciato la camicia da Hulk, e grazie un’altra partita straripante di Neres che nelle ultime 7 partite ha partecipato a 6 gol (3 gol, 3 assist).”