Gds – “Napoli, da valutare le condizioni di McTominay in vista del Benfica”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta delle novità importanti in merito alle condizioni fisiche di Scott McTominay, in vista della partita di Champions League di mercoledì contro il Benfica. Ecco un estratto dell’articolo:

“Non avrà Marianucci e Mazzocchi, che sono fuori dalla lista. Da verificare le condizioni di McTominay, che dopo aver accusato nel primo tempo un problema agli adduttori ha comunque chiuso la partita giocandola per intero e fugando i primi dubbi. Lukaku è in gruppo e spera di poter rientrare nella trasferta di Riad per la Supercoppa: qualche possibilità, ma poche per non rischiare, per la prossima di Udine”.