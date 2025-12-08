Gds – ” Hojlund, benedetti quei 50 milioni spesi per lui!”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non risparmia gli elogi per Rasmus Hojlund, autore di una fantastica doppietta ieri sera contro la Juventus. Ecco un estratto dell’articolo:

“50 milioni santi e benedetti, ci sono serate in cui la storia s’accomoda dentro un’area di rigore e chiede d’essere accolta a braccia aperte: e dopo due mesi di totale astinenza, spaccati da quella lukakizzazione per lanciare Neres contro l’Atalanta, Hojlund è uscito dalla capanna e ha esibito il meglio della propria natura, la figura piena e rotonda di un attaccante al quale bisogna solo chiedere di essere stesso.”