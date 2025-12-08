Gazzetta – Napoli-Juve, Spalletti ha lasciato la qualità in panchina

La Gazzetta dello Sport si sofferma le scelte di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, che nella sfida persa contro il Napoli: “Il sole di qualità che Conte ha scatenato in campo, Spalletti lo ha stivato in panchina: David, Openda, Zhegrova, Kostic… Nessuna punta di ruolo sul prato. Yildiz in attacco con Conceiçao in un 352 spesso come una maglia di lana e con una miseria di arte creativa in mezzo. Nel primo tempo, la Juve non ha tirato in porta e non ha calciato un corner. Nella ripresa, sotto di un gol, Spalletti è stato costretto ad osare: subito 3-4-2-1 con David. Yildiz ha trovato il pareggio con una magia solitaria nel tempio di Maradona (perché toglierlo?), ma il Napoli con la cazzimma a mille è andato a prendersi la meritata vittoria”.