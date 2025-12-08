Condò al CorSera – “Napoli e Inter stanno prendendo velocità, ieri gli azzurri hanno meritato la vittoria”

Paolo Condò, giornalista, nel suo editoriale per il Corriere della Sera ha compiuto un’analisi in merito alla lotta scudetto, soffermandosi sulle vittorie dell’Inter e del Napoli. Ecco un estratto del suo editoriale:

“Le due squadre migliori stanno prendendo velocità. Dopo la spettacolare dimostrazione di forza dell’Inter, che ha battuto il Como nell’assoluto del match e nel relativo dei suoi momenti chiave, il Napoli ha fatto fuori la Juve con tanti meriti suoi – la leadership di McTominay, la classe di Neres, la presenza scenica di Hojlund a centro area – e altrettanti demeriti della rivale. Dalla formazione del primo tempo priva di punte alla sostituzione di Yildiz sul più bello, Spalletti è tornato sul luogo del (felice) delitto nel più cerebrale dei modi: overthinking lo definiscono in Inghilterra, per dire di un esagerato tentativo di stupire, e in effetti molte scelte sono parse distanti da ciò che sarebbe servito per sorprendere il Napoli. Così Conte ha vinto il primo confronto diretto fra i due maestri, il terzo – che è Allegri- porta stasera a Torino la candidatura del Milan a terza punta della lotta scudetto, sempre nella solita logica di una squadra un po’ meno forte, ma anche assai meno impegnata.”