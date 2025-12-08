Classifica Serie A dopo 14 turni: Napoli solo in testa, in attesa del posticipo del Milan

Il Napoli nonostante le 7 importanti assenze batte più agevolmente di quanto dica il risultato la Juventus al Maradona e si riporta di un punto davanti all’Inter che nell’anticipo di sabato ha sovrastato il Como.
Per completare la quattordicesima giornata manca il posticipo del Milan impegnato contro il Torino in trasferta e che, in caso di successo, potrebbe raggiungere la vetta; completeranno il turno le sfide Pisa – Parma e Udinese – Genoa.
Inseguono la Roma, battuta a Cagliari e quindi al secondo stop consecutivo, mentre perde terreno il Bologna, frenato sul pari all’Olimpico dalla Lazio.
Solo al settimo posto la Juventus, con 23 punti: finora il cambio di allenatore ha giovato poco o niente.
In coda sempre più in caduta libera la Fiorentina sconfitta dal Sassuolo e staccata a soli 6 posti in fondo alla graduatoria.
In dettaglio la Classifica completa:
1. Napoli* 31 (14 gare disputate)
2. Inter* 30
3. Milan 28
4. Roma* 27
5. Bologna* 25
6. Como* 24
7. Juventus* 23
8. Sassuolo* 20
9. Cremonese* 20
10. Lazio* 19
11. Udinese 18
12. Atalanta* 16
13. Cagliari* 14
14. Torino 14
15. Lecce* 13
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona* 9
20. Fiorentina* 6
*= una partita in più