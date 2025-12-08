Champions League, sarà Vincic ad arbitrare Benfica-Napoli

Sarà Slavko Vincic l’arbitro scelto dalla Uefa per dirigere Benfica-Napoli, gara della sesta giornata di Champions League, in programma mercoledì alle 21 a Lisbona. Arbitro di grande esperienza, ha già diretto una partita del Napoli in Champions League, cioè Napoli-Braga 2-0. In quella stessa stagione arbitrò anche la finale della massima competizione europea, Borussia Dortmund-Real Madrid, finita 0-2 per i ‘Blancos.’ Gli assistenti saranno Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto ufficiale David Smajc. Al var il tedesco Christian Dingert, avar l’inglese Stuart Attwell.