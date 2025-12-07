Ultima gara casalinga stasera, Napoli imbattuto in casa per l’intero 2025

Vincenzo Fenza
Con la vittoria per 2-1 contro la Juventus di stasera il Napoli si congeda dal Maradona e dai suoi tifosi per quest’anno.

Infatti, le prossime gare degli azzurri prima della fine dell’anno saranno a Lisbona per la Champions contro il Benfica, a Udine e a Cremona per il Campionato, sfide intervallate da quelle della Supercoppa Italiana che gli azzurri disputeranno a Riad.

Intanto un significativo dato emerge stasera: il Napoli per tutto il 2025 non è mai stato sconfitto in casa.

Il Maradona è il fortino d’Europa, quindi; a riprova di solidità e carattere della squadra guidata, da Antonio Conte.

