Tuttosport-Napoli interessato ad un difensore del Sassuolo: il nome

Il Napoli starebbe pensando di potenziare oltre al centrocampo anche il reparto difensivo e tra i nomi più caldi ci sarebbe quello di Tarik Muharemovic del Sassuolo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds Manna si sarebbe già mosso per avere informazioni: “Muharemovic è un nome che invece al Napoli piace, eccome, e Manna può ritrovare dopo averlo avuto alla Juventus Next Gen. Ritrovarsi potrebbe dare nuova linfa alla difesa di Conte ma anche un bell’aiuto alle casse bianconere, pronte ad approfittare della clausola posta al momento della cessione al Sassuolo.

Alla Juve spetterebbe il 50% sulla futura rivendita, per una valutazione attualmente di una quindicina di milioni, forse più. Pure lì: dipenderà dalle contingenze, dalle emergenze e dalle urgenze. Tutte situazioni impronosticabili, a parte una: se piace ai bianconeri, molto probabilmente, piacerà anche al Napoli“.