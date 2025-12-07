Sky Sport – Ecco le probabili formazioni di Napoli – Juve

Dopo la grande vittoria all’Olimpico di domenica scorsa e i quarti di finale di Coppa Italia conquistati solo ai calci di rigore contro il Cagliari, il Napoli dovrà affrontare la Juventus di Spalletti che tornerà per la prima volta al Maradona da avversario dopo aver regalato lo scudetto ai tifosi partenopei dopo 33 anni d’attesa.

Sia gli azzurri che i bianconeri stanno vivendo una situazione d’emergenza visti i tanti infortuni ma entrambe sono determinate a conquistare i tre punti. Il Napoli dovrà spingere ancor più forte per mettere pressione al Milan di Allegri che adesso avrà solo il campionato da giocare in seguito all’eliminazione dalla Coppa Italia.

Ecco le probabili formazioni di Napoli – Juventus secondo Sky Sport:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres Campos, Højlund, Lang. All. Antonio Conte

Il tecnico ex Tottenham opterà per gli stessi 11 visti contro la Roma dopo un turnover completo contro il Cagliari in Coppa Italia. Tuttavia, a seguito dell’infortunio di Lobotka, Conte dovrà decidere chi schierare tra Elmas e Vergara col macedone che è attualmente in vantaggio sull’ex Reggiana.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Fernandes da Conceição, Yildiz, David. All. Luciano Spalletti