Sky-Lobotka potrebbe anticipare il rientro: le novità

Stanislav Lobotka, fermatosi per infortunio prima del match di Coppa Italia contro il Cagliari, potrebbe anticipare il proprio rientro.

Secondo quanto riportato da Sky, l’obiettivo del centrocampista slovacco sarebbe la Supercoppa che si terrà a Riyad: “Ci risulta che Lobotka rientrerà per la Supercoppa: dovrebbe farcela per Napoli-Milan del 18 dicembre. Vista l’emorragia di centrocampisti domenica giocherà Eljif Elmas. Pochi dubbi di formazione e sistema di gioco, decisamente proficuo, da usare domani. Sono rimasti due centrocampisti centrali effettivi, Elmas e McTominay, mentre Vergara può rappresentare una soluzione per farli rifiatare nel secondo tempo“.