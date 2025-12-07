Romano: “Mainoo tentato dal Napoli ma non c’è il sì dello United”

Kobbie Mainoo continua a non trovare spazio nel Manchester United di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese ha trovato la quadra a Manchester e data la mancanza delle coppe europee, il proprio undici rimane sempre uguale salvo infortuni.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul proprio canale Youtube ha parlato del futuro del centrocampista inglese sottolineando che il calciatore sarebbe interessato all’esperienza partenopea ma mancherebbe l’ok della squadra di Manchester che perderà Diallo e Mbeumo per l’imminente Coppa d’Africa.