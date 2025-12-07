Pavan: “Spalletti è stato più coraggioso di Conte, temo cinque elementi del Napoli”

Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve, parla del big match di Serie A tra Napoli e Juventus in programma questa sera allo Stadio Maradona. Ecco le sue parole: “Spalletti, parlando, è stato più coraggioso di Conte: parlare dopo è sempre molto più semplice, a parlare prima ci vuole coraggio, ieri Spalletti ne ha avuto più di Conte. Il Napoli resta favorito, ha la rosa più forte della Juve. Comunque oggi temo cinque elementi del Napoli: McTominay fortissimo, Neres e Lang possono fare male, e poi temo Aureliano e La Penna, uno che con il Napoli è di casa, dati alla mano“.