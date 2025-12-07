Napoli – Juventus: Hojlund cerca il gol

Scritto da:
Fabiana Saviano
-
Manchester City-Napoli: le probabili formazioni, pronto Hojlund ancora dall'inizio

Per continuare a competere ai piani alti della classifica, il Napoli ha bisogno dei gol del suo centravanti. Il riferimento è a Rasmus Hojlund, che da diverse partite fatica a trovare la via della rete e sta attraversando un periodo di astinenza.  

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima marcatura del danese risale al 5 ottobre, quando andò a segno contro il Genoa, pochi giorni dopo la doppietta in Champions League contro lo Sporting. Da allora, nessuna rete e anche un rigore sbagliato contro il Qarabag sullo 0-0.

Articolo precedenteNapoli-Juventus: Conte conferma l’undici anti-Roma
Articolo successivoDi Lorenzo-Juve, retroscena svelato: Conte lo fermò così  

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE