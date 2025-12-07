Napoli-Juventus: Conte conferma l’undici anti-Roma

Per Napoli-Juventus non sono previste sorprese: Antonio Conte è pronto a ripartire quasi completamente dalla formazione che una settimana fa ha battuto la Roma, con l’unica eccezione dell’infortunato Lobotka. Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno sette i cambi rispetto al match di Coppa Italia, tutti già annunciati dopo la gara contro il Cagliari.

L’emergenza infortuni però continua a condizionare le scelte del tecnico. Oltre a Lobotka, fermato nel riscaldamento della partita di mercoledì, restano ai box anche Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Meret, Gutierrez e Lukaku: sette assenze totali che costringono Conte a nuove soluzioni. In regia ci sarà dunque Elmas, adattato nuovamente nel ruolo di play dopo l’esperimento già visto contro il Como.

Nel 3-4-2-1 tornano titolari Rrahmani e Buongiorno accanto a Beukema, mentre Di Lorenzo riprende posto sulla fascia destra. A centrocampo agiranno McTominay ed Elmas, con Olivera di nuovo esterno sinistro dopo la parentesi da centrale. Sulla trequarti si muoveranno Neres e Lang, pronti a supportare Hojlund, confermato come riferimento offensivo. Tra i pali toccherà ancora a Milinkovic-Savic, uno dei pochi a non aver riposato in coppa.