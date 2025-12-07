Montella: “Conte e Spalletti sono due allenatori fortissimi”

In attesa del big match di stasera tra il Napoli e la Juventus in Serie A, l’attuale CT della Turchia, Vincenzo Montella, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport in cui ha parlato di Conte e Spalletti, e del suo rapporto con loro. Ecco le parole di Montella: “Conte e Spalletti? Tecnici fortissimi. Di Spalletti ho una stima smisurata, l’ho avuto a Empoli, Samp, Roma: preparatissimo e rivoluzionario negli allenamenti, quando fa simulare le azioni di gioco. Con Conte ho giocato un Europeo: una bellissima persona che stimo.

Spalletti e la Juve? Lui incide quando ha tempo, diamogli tempo. Conte e lo Scudetto? Ripetersi non è impossibile: il primo è stato già un’impresa e il momento di crisi sembra passato“.