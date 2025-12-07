Libero: “Stasera chi rischia di più è Spalletti”

Il match di stasera tra Napoli e Juve che si terrà allo stadio Maradona, sarà il match del ritorno dell’allenatore che ha portato il terzo scudetto a Napoli, Luciano Spalletti.

Il quotidiano Libero, ha analizzato il match: “Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre. È una rivalità storica, mai sopita e sempre pronta ad arricchirsi di nuovi capitoli. La sfida di stasera al Maradona è particolarmente significativa perché arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Conte ha gli uomini contati e ha perso praticamente tutto il centrocampo, fatta eccezione di McTominay; Spalletti pure è in perenne emergenza e rispetto al collega ha l’ansia di dover fare risultato. La Juventus è infatti a -5 dalla vetta e a -4 dal quarto posto: se dovesse perdere al Maradona, potrebbe dimenticarsi la lotta per il titolo già a dicembre”.