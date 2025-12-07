Jacobelli: “Spalletti merita gli applausi del Maradona”

Xavier Jacobelli, con un proprio articolo su Tuttosport ha espresso il proprio pensiero sul ritorno di mister Spalletti a Napoli per il match che vedrà la sua Juve sfidare i partenopei: “Le strade di Spalletti e del Napoli tornano a incontrarsi proprio oggi; esattamente due anni fa, il 7 dicembre, il consiglio comunale di Napoli attribuisce la cittadinanza onoraria all’allenatore che ha firmato il terzo scudetto partenopeo. Nella circostanza, Spalletti dichiara: «Mi sento ufficialmente uno scugnizzo». Un groviglio di emozioni e di passioni nel quale si tuffano stasera i cinquantamila del Maradona. A Torino, c’è chi afferma che la decisione di andare e tornare in giornata sia legata anche all’emotività.

Per certi versi, la Juve di Elkann ha affidato a Luciano lo stesso compito di ricostruzione che assegnò ad Antonio Conte la Juve di Agnelli nel 2010. I bianconeri si erano lasciati alle spalle due settimi posti, il morale fu risollevato dal ritorno a casa di un simbolo. Comolli ha chiamato Spalletti il 30 ottobre scorso, sesto allenatore in cinque anni, mai successo nella storia della Signora. L’auspicio è che duri più a lungo. A Napoli verrà accolto da fischi o applausi? Merita i secondi; come diceva Luciano De Crescenzo, il tempo è un’emozione che va misurato in larghezza, sulla base dell’intensità e della qualità delle esperienze vissute”.