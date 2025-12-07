Il Mattino – Napoli-Juventus: “Tu chiamale emozioni”

Il Mattino apre la sua prima pagina con un titolo che racchiude tutta l’attesa del popolo azzurro: “Tu chiamale emozioni“. Napoli-Juventus non è solo un big match di classifica, ma soprattutto la prima volta da ex al Maradona per Luciano Spalletti, l’allenatore che ha riportato lo Scudetto in città.

L’attuale tecnico bianconero ha parlato del suo legame con Napoli definendolo “un amore immortale”. Una sfida che trascende i tre punti, come lui stesso sottolinea:

“Ci sono partite che valgono tre punti e poi si disperdono, e altre che restano nella storia per sempre. Questa può dire molto del futuro del nostro campionato e ci dedicheremo tutto quello che abbiamo”.