Giaccherini: “Politano è il mio erede nel Napoli di Conte”

Fabiana Saviano
Giaccherini: "La fiducia del Napoli aumenterà, ecco cosa devono fare"

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport del suo rapporto con Antonio Conte e del Napoli attuale. “Con Conte si è creato subito un grande feeling. Si è messo in gioco per me e poi è nato un legame umano, basato sull’empatia. Gli augurerò sempre il meglio”, ha dichiarato Giaccherini.  

Quando gli è stato chiesto chi potrebbe essere il “suo” corrispettivo nel Napoli di oggi, non ha avuto dubbi: “Forse Politano. È quello che ha più cambiato il modo di giocare da quando è arrivato Conte. Lo si nota nell’atteggiamento e nelle prestazioni. È stato la vera chiave di svolta della squadra. Ora gioca meno, ma tornerà ad essere indispensabile”.

