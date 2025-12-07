Gazzetta dello Sport: “Spalletti Spaccanapoli”

“Spalletti Spaccanapoli”: così La Gazzetta dello Sport apre la presentazione del big match di questa sera tra Napoli e Juventus, una sfida dal sapore speciale che segna il ritorno di Luciano Spalletti al Maradona per la prima volta dopo lo Scudetto conquistato in azzurro.
Il quotidiano sottolinea anche la determinazione di Antonio Conte, pronto a rilanciare il Napoli e a tornare in vetta alla classifica: “Conte alla carica: rivuole la testa”. Una partita che intreccia emozioni, ambizioni e vecchie storie ancora vive nel cuore dei tifosi.