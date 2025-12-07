Esposito: “Bisogna rendere omaggio a Spalletti, non è andato via come un traditore”

L’attore Salvatore Esposito rilascia alcune dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport, in attesa della partita di stasera tra il Napoli e la Juventus. Esposito parla dello stato di forma attuale del Napoli, e dice la sua sulla scelta di Spalletti di andare alla Juventus. Ecco le parole dell’attore napoletano: “Il Napoli post Bologna ha le chiavi per mettere in difficoltà chiunque, compresa la Juventus. Per me Conte è l’unico che poteva rimettere in sesto la squadra ed ottenere quei risultati che tutti noi tifosi inseguiamo: è lunga, ma Conte sa come si fa.

Spalletti? Lo applaudirei, ha il merito con la società e i calciatori per il terzo Scudetto, ma probabilmente è lui che ha influito di più. Le scelte professionali non si discutono, bisogna rendere omaggio a chi ci ha regalato qualcosa: e non è andato via come un traditore, anzi. La Juve solo oggi a Napoli? Una scelta spallettiana e lo dico con il sorriso sulle labbra: Luciano sa bene che se fosse a Napoli sabato sera non avrebbe dormito molto. Ma voi, invece, sapete che i voli possono portare del ritardo e quindi creare quel disagio che poi nel suo piccolo incide“.

