Di Lorenzo-Juve, retroscena svelato: Conte lo fermò così  

Nuovi retroscena emergono sul caso Di Lorenzo, scoppiato due anni fa quando il capitano del Napoli sembrava ormai destinato alla Juventus. L’accordo con i bianconeri era praticamente fatto, e la rottura con il club azzurro sembrava inevitabile, lasciando sbigottiti i tifosi.

A cambiare tutto fu Antonio Conte. Appena arrivato sulla panchina del Napoli, il tecnico pugliese decise di intervenire in prima persona e telefonò al giocatore: “Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti”, avrebbe detto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Di Lorenzo inizialmente rispose: “Il mio ciclo è finito, voglio andare alla Juve”. Ma le parole forti di Conte fecero breccia. Seguì un confronto chiarificatore con la società, e la frattura si ricompose.