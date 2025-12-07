Corriere dello Sport: “Napoli, rieccolo”

“Chivu Power” è il titolo d’apertura del Corriere dello Sport, che celebra l’ennesima prova di forza dell’Inter. La squadra di Chivu domina il Como con un netto 4-0 e si prende la vetta della classifica salendo a 30 punti: decima vittoria stagionale, 32 gol segnati in 14 partite.
In taglio alto spazio al big match di Serie A: “Napoli, rieccolo”.
Spalletti torna al Maradona da avversario della Juventus (ore 20.45). L’allenatore del terzo scudetto azzurro affronta per la prima volta il suo vecchio stadio: “Una storia immortale”, dice alla vigilia. Resta però l’incognita sull’accoglienza dei tifosi.
co