Corriere dello Sport-Conte chiamò Di Lorenzo per bloccare il trasferimento alla Juventus: le sue parole

Il capitano Giovanni Di Lorenzo, due anni fa aveva deciso di trasferirsi alla Juventus dopo il campionato concluso con l’esperienza Calzona.

Il Corriere dello Sport ha riportato quali furono le parole del nuovo mister (ai tempi) Conte per trattenere il terzino della Nazionale: “Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti“.

Il capitano aveva annunciato che il suo ciclo a Napoli fosse finito, salvo poi fare retromarcia e a maggio alzare il quarto scudetto della storia del club.