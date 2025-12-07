Andreazzoli: “Conte venne a trovarmi ad Empoli, partendo da Torino la mattina presto”

Aurelio Andreazzoli, ex allenatore della Roma e dell’Empoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta Dello Sport in cui racconta anche di un suo incontro con l’attuale allenatore del Napoli, Antonio Conte. Ecco uno spezzone dell’intervista:

Togliendo Spalletti, chi le è rimasto più impresso tra gli allenatori con cui ha lavorato?

“Luis Enrique, una persona stupenda. Mi ha insegnato a tenere sempre la schiena dritta: lasciò un contratto per andare a studiare calcio. E’ un uomo incredibile quando parla alla mamma di sua figlia Xana, quando parla a giocatori in spogliatoio, ma anche per l’umanità e il rispetto con cui tratta tutti. Mi farebbe molto piacere andarlo a trovare a Parigi”.

Dopo l’ultima esperienza da collaboratore tecnico di Spalletti, arriva la chiamata di Corsi per allenare l’Empoli

“Quando mi è arrivata la chiamata stavo in bicicletta. Nonostante mi avesse quasi disturbato, mi piaceva l’idea di poter applicare in Serie A quello che facevo con i dilettanti: infatti, a Empoli ho passato degli anni bellissimi“.

Venne anche Conte a trovarla a Empoli

“Conte partì da Torino alle 6 di mattina per evitare il traffico del Primo Maggio: rimase tre giorni con noi, pranzò anche con la squadra come se fosse uno dello staff. Ci eravamo già incontrati a Coverciano: prese una stanza e mi invitò, insieme ai nostri figli, a fare due chiacchere: condividemmo schemi, idee e valori“.