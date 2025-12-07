Altafini: “Se la Juventus batte il Napoli può rientrare nella lotta Scudetto”

Cresce sempre di più l’attesa per il big match di Serie A tra il Napoli e la Juventus, in programma questa sera. Entra in clima partita anche Josè Altafini, ex attaccante del Napoli e della Juventus, che rilascia alcune dichiarazioni al quotidiano Tuttosport. Ecco le sue parole: “Se stasera la Juve vince a Napoli può rientrare in corsa per lo Scudetto: quello di quest’anno è un campionato davvero equilibrato e ricco di imprevisti, per questo i bianconeri (dovessero fare i 3 punti oggi) possono ancora dire la loro per i primissimi posti.

L’avversario principale e più duro da battere per Conte sarà quello di giocare questa super sfida con 7 assenze per infortunio: Antonio è formidabile e trovato una valida soluzione col cambio di modulo, ma ha fuori tutto il centrocampo. Senza infortuni il Napoli può rivincere lo Scudetto: ma se ogni settimana perde un giocatore, la questione si complica e deve fare attenzione a una rivale, ovvero il Milan. I rossoneri hanno il vantaggio di non giocare le coppe e avere solo un impegno a settimana: in un torneo così equilibrato può fare la differenza. Allegri poi ha dimostrato, a chi lo criticava alla Juve, tutto il suo valore: qualcuno dovrebbe pentirsi per come l’ha trattato“.