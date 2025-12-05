Udinese, lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Atta: salta il Napoli?

Brutte notizie per l’Udinese: dopo l’infortunio di Atta nella partita di Coppa Italia contro la Juventus, sono usciti i risultati degli esami strumentali. Per il centrocampista francese si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Dunque, Atta, non ci sarà per la partita contro il Genoa in programma lunedì alle 18, e potrebbe anche saltare la partita contro il Napoli che si gioca domenica 14 dicembre alle 15. Di seguito, ecco il comunicato ufficiale da parte del club friulano:

“Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo“.