GdS – Ecco come stanno gli infortunati del Napoli, da Lobotka a Lukaku

Periodo difficile per Antonio Conte che, in questa prima metà di stagione, ha perso diversi giocatori per infortunio soprattutto a centrocampo, visto che il tecnico pugliese ha solo tre giocatori a disposizione per quel ruolo (McTominay, Elmas e Vergara). L’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport fa il punto della situazione sugli indisponibili in casa Napoli: secondo il quotidiano, Lobotka ha già iniziato l’iter riabilitativo e potrebbe tornare per la partita di Champions League contro il Benfica mercoledì prossimo.

Tra gli altri centrocampisti indisponibili del Napoli ci sono De Bruyne, Anguissa e Gilmour: i primi due stanno recuperando da gravi lesioni muscolari, mentre lo scozzese si è operato a Londra per risolvere il problema di pubalgia. Nel frattempo, Gutierrez si sta riprendendo da una distorsione alla caviglia, e Meret dovrebbe rientrare entro la fine del mese (non gioca da ottobre a causa della rottura del secondo metatarso del piede destro). Infine, c’è anche Lukaku tra gli indisponibili: l’attaccante belga dovrebbe rientrare molto presto, al massimo tra un paio di settimane. A riportare il tutto è La Gazzetta Dello Sport.