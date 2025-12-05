Carmine Esposito: “Io e Spalletti ci siamo sentiti, tornare al Maradona sarà un emozione unica per lui”

Carmine Esposito, ex attaccante di Fiorentina, Sampdoria ed Empoli, nonché grande amico di Luciano Spalletti, è stato intervistato da Tuttomercatoweb. Esposito ha parlato del big match di Serie A tra Napoli e Juventus in programma domenica sera, ma soprattutto del ritorno allo Stadio Maradona di Spalletti, attuale allenatore della Juventus ed ex allenatore del Napoli con cui ha vinto uno Scudetto nella stagione 2022/23. Ecco le parole di Esposito: “Parto subito col dire che domenica mi aspetto una grande partita da parte del Napoli. Siamo in un buon momento anche se abbiamo molti infortuni: però, si sa, quando affrontiamo quei colori c’è sempre un qualcosa in più da dare.

Io e Spalletti ci siamo già sentiti e per lui sarà un emozione unica, credetemi. Oltre a essere un grande allenatore, Luciano è un grande uomo, un uomo pieno di valori: spero che il Maradona si alzi in piedi per applaudirlo domenica. Più che definire questa partita Derby di Luciano, dico che per noi napoletani conta vincere contro la Juventus. Spalletti è un professionista, e dopo il fischio d’inizio penserà solo alla sua squadra. Ma io che lo conosco bene, so che vivrà un’emozione difficile dentro di sé durante questa sfida al suo passato.

Non penso che questa Juve possa inserirsi nella corsa Scudetto, lo dico sinceramente: come favoriti per la vittoria del titolo vedo il Napoli di Conte, l’Inter di Chivu e il Milan di Allegri“.