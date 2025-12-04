Tecnica, personalità e visione, tira fuori un grande assist dal cilindro: voti alti per Vergara dai quotidiani

Ieri, contro il Cagliari, Antonio Vergara è stato uno dei migliori in campo. Non solo l’assist per Lucca, anche tante giocate di qualità e personalità in mezzo al campo, in cui è apparso completamente a suo agio. Voti alti da parte dei quotidiani, che premiano la sua prestazione con 6,5 e 7:

Corriere dello Sport 7 – “Un titolare deb di lusso: tecnica, personalità, visione, attenzione difensiva. Crea occasioni, strappa, tira. Da urlo l’assist per Lucca: sinistro prezioso e applausi del popolo all’uscita”.

Gazzetta dello Sport 6,5 – “Dal cilindro, tira fuori un assist col contagiri per la testa di Lucca. Si mette in mostra nella sua prima da titolare”.

Il Mattino 7 – “Il cross per la testa di Lucca è millimetrico. Il suo uomo è Gaetano, in una sfida dal sapore di settore giovanile: Adopo e soprattutto Deiola vengono a supporto. Ci mette personalità il centrocampista azzurro, anche nel cercare la giocata in profondità: nasce da una palla spostata su Azione da corner l’asse per il vantaggio del Napoli. Mezzo voto in più perché quelli che giocano col calzettone abbassato all’esordio dal primo minuto lo meritano”.