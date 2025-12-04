Sky – Juventus, lavoro individuale per un calciatore: il punto

Secondo quanto riporta Sky, la Juventus ha svolto alla Continassa una seduta di allenamento divisa in due gruppi: defaticante per chi ha giocato martedì, mentre il resto ha svolto una sessione più intensa sul campo, tra esercitazioni tecniche e lavoro atletico. Prosegue invece il percorso personalizzato di Mattia Perin: il portiere bianconero ha svolto anche oggi allenamento individuale, ma dal campo filtra ottimismo. Il suo rientro in gruppo potrebbe infatti arrivare già domani o dopodomani, permettendogli di riprendere gradualmente la piena attività con i compagni.