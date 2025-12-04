Serie A, Neres tra i candidati al premio di giocatore del mese di novembre. I dettagli

David Neres, attaccante del Napoli, è tra i candidati per il premio di giocatore del mese di novembre della Lega Serie A. Il brasiliano, nel nuovo 3-4-2-1 costruito da Antonio Conte, ha trovato spazio e gol, mettendo a referto ben 3 reti tra Atalanta e Roma. Insieme a lui, è stato candidato il portiere del Milan Mike Maignan, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, l’ex Leo Skiri Ostigard oggi al Genoa, l’eterno Jamie Vardy in forza alla Cremonese e Nicolò Zaniolo, che all’Udinese sta ritrovando continuità.