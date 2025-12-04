Santacroce: “Infortunio Lobotka? Contro la Juve mi aspetto che giochi lui”.

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di chi potrà essere il sostituto dell’infortunato Stanislav Lobotka nelle prossime sfide. Di seguito, ecco quanto da lui raccontato.

“Infortunio Lobotka? Contro la Juventus mi aspetto più Elmas, in queste partite serve esperienza, Vergara è meglio che subentri. Bisognerà stare molto attenti, è un campionato che può darci tanto ma se riusciamo a tenere molti calciatori: ripeto bisognerà stare molto attenti. Certo, bisogna dire che tutte le squadre stanno avendo questi problemi”.