Santacroce: “Infortunio Lobotka? Conte avrà trovato il sostituto”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del big match Napoli-Juventus. Ecco cosa ne pensa:

“Infortunio Lobotka? Contro la Juventus mi aspetto più Elmas, in queste partite serve esperienza, Vergara è meglio che subentri. Bisognerà stare molto attenti, è un campionato che può darci tanto ma se riusciamo a tenere molti calciatori: ripeto bisognerà stare molto attenti. Certo, bisogna dire che tutte le squadre stanno avendo questi problemi”.